Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine kabul sınavına 15 bin öğrenci başvurdu

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) giriş sınavına başvurdu.

Nazir Aliyev Tayfur  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine kabul sınavına 15 bin öğrenci başvurdu Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi'nden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başvurusu onaylanan 15 bin 54 öğrenci için üniversite kampüsünde ve Maarif Eğitim Kompleksi'nde toplam 14 binada ve 318 salonda giriş sınavı düzenlendi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, sınavların yapıldığı salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite yönetimi ayrıca, dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Üniversitede okumak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor

Prof. Dr. İbrayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla bu yıl başvuru yapan öğrenci adaylarının sayısında artış yaşandığını belirterek geçen yıl 10 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 15 bin 54'e çıktığını kaydetti.

Bu artıştan gurur duyduklarını aktaran İbrayev, bu yıl üniversitede Tıp Fakültesi ile Kırgız Dili ve Edebiyatı Fakültesinin açıldığını ifade etti.

Almaz İbrayev, bu yıl üniversitenin kuruluşunun 30. yılını kutlayacağını belirterek üniversitenin eğitim kalitesi açısından hem dünyada hem de Orta Asya'da lider konumunda olduğunu ispatladığını söyledi.

Rektör Vekili İbrayev, gençlerin kaliteli eğitim alabilmeleri için gerekli altyapıya, kampüsüne, özgün eğitim metodolojisine ve derslere giren Kırgızistan ile Türkiye'den gelen profesörlerine sahip olduklarını belirtti.

Prof. Dr. İbrayev, şeffaf şekilde yapılan üniversiteye giriş sınavının, sadece sahip olunan bilgiyle kazanılabileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda STK'lerin çatışma sonrası rolü ele alındı
Büyükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı
Uluslararası ilişkiler profesörü Grovogui'den uluslararası hukukun Batı merkezliliğine eleştiri
Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti
"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

Benzer haberler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine kabul sınavına 15 bin öğrenci başvurdu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine kabul sınavına 15 bin öğrenci başvurdu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde tıp eğitimi başlıyor

YÖK'ten üniversiteleri "2030 vizyonuna taşıyacak" eylem planı

Depremzede öğrenciler, TÜBİTAK projesiyle Balıkesir'de nanoteknoloji ile tanıştı

Depremzede öğrenciler, TÜBİTAK projesiyle Balıkesir'de nanoteknoloji ile tanıştı
Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı

Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı
Şırnaklı 5 kadın usta öğretici "şal şapik" kumaşını yaşatmak için tezgahın başında

Şırnaklı 5 kadın usta öğretici "şal şapik" kumaşını yaşatmak için tezgahın başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet