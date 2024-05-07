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Eğitim

TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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