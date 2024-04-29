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Eğitim

TÜBA'dan ABD'de Filistin'e destek eylemleri yaptığı için hedef alınan akademisyenlerle dayanışma mesajı:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden ABD'deki üniversite öğrencileri ve akademisyenlere karşı sergilenen tavra tepki gösterdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
TÜBA'dan ABD'de Filistin'e destek eylemleri yaptığı için hedef alınan akademisyenlerle dayanışma mesajı:

Ankara

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden ABD'deki üniversite öğrencileri ve akademisyenlere karşı sergilenen tavra tepki göstererek, barışçıl protesto hakkını kullanan öğrenciler ve akademisyenlerle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

TÜBA'dan yapılan açıklamada, ABD'de barışçıl protesto gösterilerine katılanlara yönelik müdahalelere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, son 6 ayda Gazze Şeridi'ndeki masum insanların karşılaştığı sistematik soykırım başta olmak üzere zor koşullara tepki olarak ABD'deki üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından barışçıl gösteriler düzenlendiği anımsatıldı.

Columbia, Emory, Yale, New York ve Harvard gibi üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, düşmanlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunduğu, üniversitelerinden İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜBA, bu öğrencilere ve akademisyenlere yönelik rapor edilen şiddet olaylarına ilişkin haberleri endişeyle izlemektedir. Haberlere göre, öğrenciler ve akademisyenler gözaltına alınmış, gösterilerin dağıtılması amacıyla adı geçen üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiştir. TÜBA, barışçıl protesto hakkını kullanan öğrenciler ve akademisyenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulamaktadır. TÜBA, barış ve insan hakları arayışı temelinde düzenlenen bu öğrenci gösterilerine karşı gösterilen aşırı tepkilerden dolayı derin bir rahatsızlık duymaktadır."

"Akademik özgürlük" mesajı

Açıklamada, "yapıcı diyalog" vurgusunun altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"TÜBA, söz konusu tepkilerin sadece akademik özgürlük ilkelerini zedelemekle kalmayıp, aynı zamanda temel insan haklarını da ihlal ettiğine inanmaktadır. Uluslararası akademik camiayı, ilgili otoriteleri bu hakları korumaya, bu tür kritik insani meseleleri anlama ve çözme yolunda yapıcı bir diyalog geliştirmeye davet ediyoruz. TÜBA olarak G20 ülkelerinin bilim akademilerinden oluşan Science20 (S20) zirvesinde de vurguladığımız üzere, akademik özgürlüğün desteklenmesi, insan haklarının korunması, küresel barış ve adaletin teşvik edilmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Filistin'de masum insanlara yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

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