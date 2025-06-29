Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,438.00
BTC/USDT
107,395.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için sürgün tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahallelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımladı.

Dilara Afıfı, Halime Afra Aksoy  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için sürgün tehdidi

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin boşaltılmasını istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri operasyonların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor.

Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Afyonkarahisar'da yüzlerce keklik "kene ve süne" avı için yetiştiriliyor
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı
Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 1 Temmuz'da başlıyor

Benzer haberler

Tel Aviv-Tahran uzlaşısı petrol fiyatlarını 60 dolar bandına çekecek

Tel Aviv-Tahran uzlaşısı petrol fiyatlarını 60 dolar bandına çekecek

İsrail ordusundan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için sürgün tehdidi

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi

İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi

İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi

İsrailli yetkililer, Trump'ın "Gazze'de yakında ateşkes sağlanacağı" yönündeki açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı

İsrailli yetkililer, Trump'ın "Gazze'de yakında ateşkes sağlanacağı" yönündeki açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı
İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı

İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet