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Eğitim

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınav tarihleri belli oldu

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavı, 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.

Mehmet Can Toptaş  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınav tarihleri belli oldu

Ankara

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/2 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 15-31 Temmuz olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

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