ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta uygulanacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, sınav günü saat 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı