Eğitim

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.

Fırat Taşdemir  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta uygulanacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adaylar, sınav günü saat 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

