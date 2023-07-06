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Eğitim

ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem sonuçlarını açıkladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı

Ankara

Adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sayfasından vatandaşlık numarası ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 270 adayın katıldığı 4 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

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