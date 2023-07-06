ÖSYM, 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 1. Dönem sonuçlarını açıkladı.
Ankara
Adaylar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sayfasından vatandaşlık numarası ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 270 adayın katıldığı 4 Haziran'da yapılan sınavın sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.