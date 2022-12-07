Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.