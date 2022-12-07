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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 07.12.2022
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma başlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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