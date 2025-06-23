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Eğitim

MEB öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere, akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verilecek.

Buğrahan Ayhan  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
MEB öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakanlık, mesleki çalışma dönemi olarak belirlenen 23-27 Haziran tarihlerinde öğretmenler için 5 günlük mesleki çalışma programı hazırladı.

Bugün başlayan programın ilk gününde, gerekli kurul ve komisyon çalışmaları yapılacak. İkinci günden itibaren ise okul tür ve kademelere göre farklılaşan programlar uygulanacak.

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Haziran dönemi mesleki çalışma programında tüm öğretmenlere akran zorbalığının önlenmesine yönelik bir günlük eğitim verilecek.

Öğretmenlere, eğitim kapsamında "Akran İletişimi", "İletişimde Etkin Dinleme ve Empati", "Akran Zorbalığı", "Çatışma Çözme Becerileri", "Akran İletişimi ve Kendini İfade Etme Becerileri", "İletişimde Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı" ve "Ben Dili ve Sen Dili Kullanımı Konusunda Örnekler" konuları anlatılacak

Öğretmenler için ders kapsamında, akran zorbalığının ne olduğu, daha çok nerelerde yapıldığı, zorbalık türleri, akran zorbalığına neden olabilecek faktörler, zorbalık yapan ve buna maruz kalan öğrencilerin özellikleri gibi konularda bilgi verici video içerikleri hazırlandı.

Bu içerikler aracılığıyla öğretmenlere zorbalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra öğretmenlerin zorbalığın önlenmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

6 milyondan fazla öğrenciye akran zorbalığının önlenmesine yönelik eğitim verildi

MEB, akran zorbalığının önlenmesi konusunda sorumluluk alanı içerisinde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda 2024'te "Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi" yayımlayarak okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda adım atıldı.

Bunun yanı sıra 2024-2025 eğitim öğretim yılında 6 milyon 393 bin 853 öğrenci, 60 bin 605 öğretmen ile 338 bin 590 veliye akran zorbalığının önlenmesine ilişkin eğitim verildi.

Ayrıca yine zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması amacıyla duygu düzenleme, çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü, iletişim, yaşam becerileri ve olumlu davranış geliştirme gibi konulardaki çalışmalar öğrencilerle sistematik yürütülüyor.

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