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Eğitim

MEB, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Şeyma Güven  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
MEB, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin duyuru yayımladı

Ankara

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle il içinde yer değiştirmek isteyenlerin başvuruları, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

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Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor. Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.

Duyuruya ilişkin detaylara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor

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