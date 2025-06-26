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Eğitim

BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında yapılan bölge sözlü sınavı sonrasında tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 30 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak.

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