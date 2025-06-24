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Eğitim

MEB'den LGS sınavında soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Buğrahan Ayhan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
MEB'den LGS sınavında soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı" iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

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Bu iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturum halinde uygulandığı, sözel alan oturumunun saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlandığı hatırlatıldı.

Sözel oturumu tamamlandıktan sonra salon yoklama listelerinin ve cevap kağıtlarının geri açılamayan zarfa yerleştirilerek özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulduğu kaydedilen açıklamada, bu oturumun bitmesinin ardından ikinci oturum olan sayısal alan sınavının saat 11.30'da başlayıp saat 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemlerinin aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona erdiği bildirildi.

Soru kitapçıklarının ise isteyen öğrenci veya velilerin alması için okullarda bırakıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır. 15 Haziran'da okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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