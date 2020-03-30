Euro
7.25
Dolar
6.59
BIST 100
88,059.46
Altın
1,619.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi

MEB'den valiliklere gönderilen yazıya göre, ara tatil hariç resmi okul öncesi eğitim kurumlarında salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.

Selma Kasap   | 30.03.2020
MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), ara tatil hariç, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19 krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor
BM: Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldü
'Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım'

Benzer haberler

MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi

MEB, koronavirüs nedeniyle verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak

LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak
MEB 'N95' standardında maske makinesi üretecek

MEB 'N95' standardında maske makinesi üretecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri hazırlandı