Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı takvimi açıklandı
Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu 23 Mart'ta yapılacak.
Öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan tarihlerinde eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.
Yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 7 Nisan'da ilan edilecek. Yedek adayların kayıt süreci, 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Hazırlık eğitimi kapsamında dersler, 13 Nisan'da başlayacak. Kayıt süreci öncesinde öğretmen adaylarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemindeki (MERNİS) adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor.
Detaylı hazırlık eğitimi akademik takvimi, "akademi.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.