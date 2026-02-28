Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar açıklandı
Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 3-9 Mart tarihleri arasında Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak alabilecek.
Adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart'ta açıklanacak.