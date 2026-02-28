Dolar
Eğitim

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar açıklandı

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılacak adaylar açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 3-9 Mart tarihleri arasında Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak alabilecek.

Adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart'ta açıklanacak.

