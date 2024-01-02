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Eğitim

Lise öğrencileri "spor eğitimi" dersinde, 19 spor dalından birini seçebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan "spor eğitimi" dersinin müfredatını hazırladı. Öğrencilere bireysel veya takım sporlarından herhangi birini seçme alternatifi getirildi.

Selma Kasap  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Lise öğrencileri "spor eğitimi" dersinde, 19 spor dalından birini seçebilecek

Ankara

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11'inci ve 12'nci sınıflar için hazırlanan dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Spor eğitimi dersi, öğrencinin tercihine göre seçilebilecek. Derslerin işlenişinde uygulamaya ağırlık verilecek.

Ders öğretim programı ile öğrencilere araştırma, çabukluk, dayanıklılık, esneklik, koordinasyon, spor kültürü edinme, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Spor eğitimi dersinde, Bakanlık öğrencilere iki farklı alternatif sunacak. Bu kapsamda, öğrenciler, bireysel sporlardan veya takım sporlarından herhangi birini seçecek.

Öğrencilere bireysel sporlardan badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kayak, masa tenisi, okçuluk, oryantiring, tekvando, tenis ve yüzme olmak üzere 15 spor dalı tercihi sunulacak.

Öğrenciler isterlerse basketbol, futbol, hentbol ve voleybol olmak üzere 4 takım sporundan birini de seçebilecek.

Her modülde, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda seçtikleri branşlara katılımları sağlanacak. Çalışmalarda, bölge, çevre, saha, malzeme, ilgi, ihtiyaç ve öğrenme ortamlarının durumu dikkate alınacak.

Sporun tarihsel gelişimini öğrenecekler

Program ile öğrencilerin fiziksel etkinliklere katılım yoluyla hareket, bilgi-becerilerini geliştirmeleri, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamaları, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, teknolojik bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan kendilerini koruyarak ruhsal ve duygusal gelişimlerini desteklemeleri, sağlıklı bir yaşam tarzının önemini kavramaları amaçlanıyor.

Spor dersi ile özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalarda yer almaları hedefleniyor.

Ayrıca öğrencilerin bu derste, Türk spor tarihinde başarılı olmuş sporcuları tanımaları, sportif etkinliklerde liderlik yapmaları, lidere uymaları ve iyi bir izleyici olmaları, seyrettiği veya katıldığı yarışmaları, sportif organizasyonları yorumlama alışkanlığı kazanmaları, bir gruba ait olmaları, grup içinde görev ve sorumluluk almaları, sportif etkinlikler yoluyla spor kültürü edinmeleri, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri ve bu becerileri yaşantıda olumlu olarak kullanabilmeleri hedefleniyor.

Öğrenciler, derslerde, dünyada ve Türkiye'de sporun tarihsel gelişimi hakkında da bilgi sahibi olacak.

Sağlık kontrolünden geçecekler

Okul yönetimi tarafından öğretim yılı başında, sağlık merkezleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi önerilecek.

Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarında da uygun fiziksel etkinliklere ve sporlara katılmaları teşvik edilecek. Yetenekli öğrenciler spor kulüplerine yönlendirilecek.

Derslerde, centilmence oyun ve mücadele anlayışı geliştirilmesi sağlanacak.

Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerler öğrencilere aktarılacak ve onların davranışlarına yansıması sağlanacak.


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