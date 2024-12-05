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Eğitim

Le Monde, Türkiye'nin önlerde, Fransa'nın sonlarda olduğu TIMSS sonuçları için Fransız eğitim sistemini eleştirdi

Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye’nin artan başarı trendiyle dikkat çekerek ön sıralara yerleştiği, Fransız öğrencilerin ise kıta ülkelerinin en gerisinde kaldığı TIMSS 2023 sonuçları sebebiyle ülkenin eğitim sistemini eleştirdi.

Şeyma Yiğit  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Le Monde, Türkiye'nin önlerde, Fransa'nın sonlarda olduğu TIMSS sonuçları için Fransız eğitim sistemini eleştirdi Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Ankara

Fransız gazetesi Le Monde, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye’nin artan başarı trendiyle dikkat çekerek ön sıralara yerleştiği, Fransız öğrencilerin ise kıta ülkelerinin en gerisinde kaldığı TIMSS 2023 sonuçları sebebiyle ülkenin eğitim sistemini eleştirdi.

TIMSS 2023 sonuçları, tüm dünya ile eş zamanlı olarak dün açıklandı. Türkiye’nin matematik ve fen alanında gelişme gösteren 5 ülkeden biri olduğu değerlendirmeye 50’ye yakın ülkeden öğrenciler katıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Türkiye'nin 4. sınıf matematik alanında Avrupa ülkeleri arasında 2. sırada bulunduğu ancak Fransa'nın bu alanda Avrupa kıtasının en gerisinde kaldığı sonuçları ele aldı.

TIMSS 2023 sonuçları açıklandı

Le Monde, Fransa'nın sosyal eşitsizlikler konusunda da "şampiyon" olduğunu belirtti

Fransa'nın 4. sınıf matematik alanında Avrupa'da en kötü ortalamaya sahip olduğu ifade edilen haberde ülkenin sosyal eşitsizlikler konusunda da "şampiyon" olduğu belirtildi.

4. sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin matematik ortalamaları arasında 23 puanlık fark bulunduğuna işaret edilen haberde, bu ayrımın 2015 ve 2019 yıllarındaki TIMSS sonuçlarına göre daha da açıldığı kaydedildi.

8. sınıflarda kız ile erkek öğrenciler arasındaki en büyük puan farkının Avrupa Birliği'nde (AB) en yüksek Fransa’da olduğuna işaret edilen haberde ülke, ayrıca "cinsiyet eşitsizliğinin şampiyonu" olarak nitelendi.

Le Monde'un haberinde bunlara ilaveten 8. sınıflarda matematik alanında "en avantajlı" ve "en dezavantajlı" öğrenci arasındaki puan farkının, ortalamanın çok üstünde yer alarak 81 olduğu, Fransa’nın "toplumsal kökene" dayalı eşitsizlikte de başı çektiği vurgulandı.

Fransa, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında 2. sırada yer aldığı fen bilimleri alanında da Belçika ve Şili’den sonra en kötü ortalamaya sahip ülke oldu.

Türkiye, 8. sınıf fen alanında 433 olan puanını 2023'te 530 puana çıkarırken sıralamasını da 44 ülke arasında 7'nciliğe yükseltti. Yine aynı sınıf düzeyinde 18 OECD ülkesi arasında ise 4. sırada yer aldı.

Türkiye, ayrıca 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında ilk, matematik alanında da 2'nci sıraya yerleşti.

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