A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşılaşacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Riga
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak.
Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.
A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.