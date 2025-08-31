Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,456.60
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşılaşacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşılaşacak

Yeni adli yıl yarın başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet