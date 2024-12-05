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Dünya, Eğitim

Fransız sendikacı, Türkiye'nin ilk sıralarda olduğu TIMSS sonuçlarına ilişkin eğitim sisteminin krizde olduğunu söyledi

Türkiye'nin ön sıralarda ve Fransa’nın Avrupa ülkelerinin en gerisinde yer aldığı TIMSS 2023 sonuçlarına ilişkin, ülkenin en büyük eğitim sendikasının önde gelen yetkililerinden Arthur Leduc, Fransız eğitim sisteminin krizde olduğunu söyledi.

Feiza Ben Mohamed, Ümit Dönmez, Şeyma Yiğit, Esra Taşkın  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Fransız sendikacı, Türkiye'nin ilk sıralarda olduğu TIMSS sonuçlarına ilişkin eğitim sisteminin krizde olduğunu söyledi

Nice

Türkiye'nin 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya, matematik alanında 2'nci sıraya yerleştiği TIMSS 2023 sonuçları, Fransız öğrencilerin matematik ve fen alanında kıta ülkelerinin çok gerisinde olduğunu gösterdi.

Nice kentindeki hükümetin bütçe tasarruflarını protesto gösterilerine katılan Fransa'da Genel İş Sendikası (CGT) Educ'Action'un Alpes-Maritim Şubesi Genel Sekreteri Arthur Leduc, ülkede son yıllarda eğitim sisteminde alınan kararların öğrencilere yansıyan olumsuz etkisini AA muhabirine anlattı.

TIMSS 2023 sonuçları açıklandı

Leduc, TIMSS değerlendirmesinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ancak ülkede eğitim sisteminin krize girdiğinin "açık" olduğunu söyledi.

Leduc, eğitim alanında yürütülen politikaların, öğretmen eksikliğinin ve hükümetin "eşitsizliği" besleyeceği gerekçesiyle eleştirilen "bilgi şoku" düzenlemesinin "eğitim krizinin" altında yatan sebepler olduğunu dile getirdi.

Fransız öğrencilerin bu araştırmadaki yerinin son yıllarda eğitim alanında benimsenen politikalarla da alakalı olduğunu kaydeden Leduc, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den bu yana öğretmen atamalarının büyük oranda azaltıldığını söyledi.

Leduc, bu süreçte eğitim alanında 60 bin öğretmen atamasının iptal edildiğini belirterek, "O zaman nüfus artışı vardı. Şimdi de bu kontenjanları iptal etmek için nüfusun azalacağı öne sürülüyor. Aksine öğrencilerin, eğitim kurumlarının, hayat ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve herkesin yaşam düzeyini yükseltmek için (öğretmen atamalarından) yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arthur Leduc, Fransız okullarını Avrupa Birliği içinde “eşitsizliğin en fazla olduğu” eğitim kurumları olarak niteledi.

Fransa'da kamu çalışanları, ülkede kamu kuruluşlarının bütçesinde uygulanması planlanan tasarruf önlemlerine tepki olarak greve gitti.

Grev kapsamında ülke genelinde başta başkent Paris ile Nice olmak üzere gün boyunca birçok gösterinin düzenlenmesi de planlanıyor.

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