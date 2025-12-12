Bakan Tekin: Dijital ikiz atölyelerinin, işletmelerle ortak dil kuran güçlü çalışma zemini haline gelmesini hedefliyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dijital ikiz atölyelerinin, pek çok alanda işletmelerle ortak dil kurabilen güçlü bir ortak çalışma zemini haline gelmesini hedefliyoruz. Böylece mesleki ve teknik eğitim,yerini daha da sağlamlaştırmış oluyor." dedi.
İstanbul
Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki liselerde uygulamaya konulacak Dijital İkiz Atölyeleri Projesi için Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tanıtım programı düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve projenin tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan programda konuşan Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim alanında attıkları her adımda himayesini ve desteğini yanlarında gördükleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti.
Tekin, kalkınma planlarında ve temel politika metinlerinde mesleki eğitime dair kayda geçen her hedefin, ayrılan her imkanın, gençlerin hangi mesleki kimlikle, hangi zihinsel ve teknik donanımla ve hangi özgüven ikliminde hayata katılacağını tayin eden Türkiye Yüzyılı iradesinin ifadesi olduğunu belirtti.
Bu iradenin, devletin insan ve toplum tasavvurunu, üretim ekonomisine bakışını, adalet ve fırsat eşitliği anlayışını aynı çizgide buluşturan kurucu bir tercihe işaret ettiğini dile getiren Tekin, "Merkezinde Cumhurbaşkanımızın liderliği, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yakın takibi, kabinemizin müşterek kararlılığı ve sahada büyük bir sadakatle görev yapan öğretmenlerimizin emeği bulunuyor." diye konuştu.
Tekin, içinde bulundukları dönemde dijital teknolojilerin, yapay zeka ve otomasyonun, üretimden gündelik hayata kadar pek çok alanı yeniden düzenlediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Bilgiye erişimin bu kadar hızlandığı bir zeminde, bilginin hakikatle, hikmetle ve ahlakla bağını korumak her zamankinden daha güç hale geldi. Veri artık iktisadi dengeleri, siyasal süreçleri ve toplumsal ilişkileri etkileyen bir güç unsuru. Bu şartlar altında gençlerimizin 'Ben kimim, neye emek veriyorum, bu emek aileme, ülkeme ve insanlığa nasıl bir karşılık üretiyor?' sorularına dağılmadan, tutarlı cevaplar verebilmesi, vaktini, emeğini ve kabiliyetlerini sağlam bir zeminde konumlandırabilmesi, maarif anlayışımız açısından merkezi bir meseledir. Türkiye Yüzyılı perspektifi, bu tablo karşısında benimsediğimiz siyasi ve zihni çerçeveyi ifade ediyor. İnsanı merkeze alan, emeği yücelten, merhamet ve adalet ölçülerini önceleyen bir maarif anlayışını devletin uzun vadeli planlamasıyla buluşturuyor."
"28 Şubat'taki düzenlemelerle mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki payı yüzde 17 bandına geriledi"
Mesleki ve teknik eğitimin, ülkenin beşeri birikimini güçlendiren temel alanlardan biri olduğunu kaydeden Tekin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesinin, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesinin ve Anayasa'nın 42. maddesinin eğitimi, kişiliğin gelişmesiyle, eşit imkanlarla erişimle ve insan onuruna yakışır bir hayatla irtibatlandırdığını anlattı.
Tekin, "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu yöneltme ilkesi ve mesleki eğitim merkezlerini ortaöğretim sisteminin yapısal bir unsuru olarak tanımlayan hükümleriyle, mesleki ve teknik eğitimin genci hem üretken bir yurttaşlığa hem de onurlu bir meslek sahibi olmaya hazırlayan stratejik mahiyetini açık biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.
Uluslararası tablonun da bu gerçeği teyit ettiğini kaydeden Tekin, "Almanya'da mesleki eğitimin ortaöğretim içindeki payı yaklaşık yüzde 47, İsviçre'de yüzde 61, Polonya'da yüzde 53 seviyesinde, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 51, OECD ortalaması ise yüzde 44 civarında. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payının bugün yüzde 40'lara yaklaşmış olması, yöneldiğimiz istikamet bakımından önemli bir eşiğe geldiğimizi gösteriyor. Aynı zamanda bu alanda yeni bir hamle dönemine girme sorumluluğunu da hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Yakın tarihe bakıldığında, bu eşiklere hangi bedellerin ödenerek gelindiğini unutmadıklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:
"28 Şubat sürecinde yürürlüğe konulan düzenlemelerle mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payının yüzde 17 bandına kadar gerilediğini, meslek liselerinin hem yapısal hem de psikolojik olarak hedef haline getirildiğini hepimiz hatırlıyoruz. Ortaya çıkan tablo, okul türlerinin dağılımını bozmakla kalmadı, Türkiye'nin üretim gücünü, genç istihdamını ve sosyal hareketlilik kanallarını daraltan uzun vadeli bir tahribat üretti. Son 23 yılda atılan adımlar, bu oranı yeniden yüzde 40 seviyelerine taşıyarak mesleki eğitimi ayağa kaldırdı. Sisteme güveni tazeleyen, meslek liselerinin itibarını onaran bir çerçeve kurdu. Buna rağmen mesleki eğitimi değersizleştiren, mesleki eğitim merkezlerimizi tartışırken emek veren çocuklarımızın hukukunu görmezden gelen her söz, evvela o çocukların alın terine karşı ağır bir haksızlık ve hadsizlik, aynı zamanda Türkiye'nin üretim kapasitesine, toplumsal refahına ve kalkınma iddiasına karşı sergilenen ciddi bir basiretsizliktir."
"Çocuklarımızı ortaokuldan itibaren üretim ortamıyla tanıştırıyoruz"
Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 3 bin 408 mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunda 1 milyon 625 bin 673 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 56 alanda, 119 dalda, mesleki eğitim merkezlerinde ise 39 alanda, 193 dalda yollarına devam ettiğini aktardı.
Mesleki eğitim merkezlerinin, 2016'dan itibaren örgün sistemin bir parçası haline geldiğini anımsatan Tekin, şunları kaydetti:
"Çıraklık eğitimi gençlerimizin hem iş gücü piyasasına hem de sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu güvenli bir zemine kavuştu. Öğrencilerimiz iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta kapsamına alındı. Fark derslerini tamamladıklarında meslek lisesi diplomasına ulaşabilecekleri bir yapıya kavuştu. İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği ölçütleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından düzenli biçimde denetleniyor. Uygun bulunmayan on binlerce işletmeyle sözleşmeler feshediliyor. Güvenli okul-güvenli atölye-güvenli işletme zinciri adım adım tahkim ediliyor."
Tekin, Türkiye Yüzyılı'nda mesleki eğitim için çizdikleri istikameti Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile somutlaştırdıklarını, "Herkesin bir mesleği olmalı" yaklaşımıyla eğitim, istihdam ve üretimi baştan sona gözden geçirdiklerini, eğitim-istihdam-üretim hattını birlikte düşünerek daha esnek, erişilebilir ve sektörle daha iç içe bir yapı kurmaya gayret ettiklerini belirtti.
Organize sanayi bölgelerinin içinde ve dışında açtıkları mesleki ve teknik Anadolu liselerinin, bölge okullarının, sektör içi ve sektöre entegre modellerin ve ihtisas okullarının bu gayretin sahadaki karşılığı olduğuna dikkati çeken Tekin, "Meslek liseleri bünyesindeki meslek ortaokulları ve bütün illerimize yaydığımız zanaat atölyeleriyle çocuklarımızı ortaokuldan itibaren gerçek üretim ortamıyla tanıştırıyoruz. Mesleki Eğilim Belirleme Beceri Ölçme Bataryası sayesinde de 8. ve 9. sınıfta her bir çocuğumuzun kabiliyetini daha iyi okuyup onu kendi mizacına ve potansiyeline uygun alana yönlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tekin, bu emeğin karşılığını gördüklerini belirterek 2025 LGS verilerinin, başarı sıralamasında ilk yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilerin mesleki eğitime ilgisinin belirgin biçimde arttığını gösterdiğini, yerel yerleştirme oranının 2023'te yüzde 39,40 iken 2025'te yüzde 43,91'e yükselmesinin ise hem ailelerin hem de çocukların meslek liselerine duyduğu güvenin güçlendiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Üretim dünyasında yaşanan köklü değişimin meselenin bir diğer boyutu olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:
"Çok kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde klasik tezgah düzeninden sensörlerle izlenen, anlık verilerle yönetilen, bütün süreçleri dijital ağlarla birbirine bağlanan bir sanayi yapısına geçildi. Tasarım, üretim, bakım, lojistik ve kalite kontrol eskiden olduğu gibi birbirinden kopuk safhalar değil, tek bir veri akışının içinde birbirine eklemlenen halkalar halinde işliyor. Böyle bir manzara karşısında mesleki eğitimi alışageldiğimiz yöntemlerle sürdürme imkanımız kalmadı. Gençlerimizi, Sanayi 4.0 tartışmalarının merkezinde yer alan ve her gün yeni boyutlar kazanan bu yeni üretim evrelerine hazırlayacak güncel, sahadan beslenen ve hakikate yaslanan bir bakışa ihtiyaç var. Dijital İkiz Atölyeleri Projesi'ni tam da bu ihtiyacın somut bir cevabı olarak kurguladık."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dijital ikiz teknolojisi eğitimde yeni bir kapı aralıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mesleki eğitimi teknolojiyle buluşturan Dijital İkiz Atölyeleri Projesi'nin tanıtım toplantısı vesilesiyle burada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Yılmaz, projenin tanıtımının, Osmanlı padişahı Abdülhamit Han döneminde inşa edilen tarihi binada yapılmasının, geçmişin köklü mirasından aldıkları gücün, gelecek vizyonuyla buluşması yönüyle de anlamlı olduğunu ifade etti.
Bugün hem geçmişi güçlü bir şekilde sahiplendiklerini hem de son derece zengin medeniyet mirasından aldıkları özgüvenle geleceğe ve yeniliklere açık bir tavır sergilediklerini belirten Yılmaz, "Bazen geçmişle geleceği çatıştırmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Buna hiçbir şekilde katılmıyoruz. Aslında güçlü bir geçmiş şuuru, geçmiş mirası geleceğe de çok daha sağlam, sağlıklı bir şekilde yürümenin koşuludur diye inanıyoruz." dedi.
Yılmaz, içinde bulunulan çağın, hızıyla geleneksel süreçleri aşan, dinamizmiyle öngörüleri zorlayan ve etkileriyle toplumsal yapıyı derinden dönüştüren bir nitelik taşıdığını kaydederek, şöyle devam etti:
"Bu büyük dönüşümün merkezinde eğitim sistemi yer almaktadır. Öğrenme, artık dört duvar arasında sınıflarda gerçekleşen bir faaliyet olmanın çok ötesine geçerek, zaman ve mekan sınırlarını kaldıran bir yapıya evrilmiş durumda. Diğer taraftan, eğitimde dönüşümü tasarlarken ülkemizin demografik yapısını da dikkate almak zorundayız. Genç nüfusumuzun giderek azalması, eğitim politikalarında niceliğin korunması kadar niteliğin artırılmasını da zorunlu kılmaktadır. Dijital İkiz Atölyeleri, tam da bu noktada, mesleki ve teknik eğitimin standartlaştırılması, beceri kazanımlarının veri temelli olarak izlenmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi noktasında önemli imkanlar sunmaktadır."
"Amacımız gençlerimizi hayata ve istihdama daha güçlü hazırlamak"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eğitimin, iktidara geldikleri ilk günden bu yana her zaman en büyük öncelikleri olduğunu, bütçeden en büyük payı hep eğitime ayırdıklarını, görüşmeleri süren 2026 yılı bütçesinde eğitime 1 trilyon 944 milyar lira kaynak ayırdıklarını ve iktidara ilk geldiklerinde 515 bin 253 olan öğretmen sayısını, eylül itibarıyla 1 milyon 34 bin 564'e yükselttiklerini anlattı.
Öğretmen atamalarındaki artışın, eğitimde niteliği doğrudan etkileyen öğrenci-öğretmen oranlarını belirgin şekilde iyileştirdiğini dile getiren Yılmaz, "Bizden önceki dönemle kıyaslarsanız, 385 bin 375 yeni derslik inşa edilerek, derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde 30'dan 20'ye indi ve öğrenme koşullarını iyileştirdik. Çocukların nitelikli eğitime erişimi için özellikle ihtiyaç duyulan bölgelerde okulların fiziki altyapısını güçlendiriyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, eğitim politikalarının somut çıktılarını açıkça gördüklerini belirterek, "2023 yılı Aralık ayında yayımlanan PISA 2022 raporuna göre, Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanlarında performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri olmuştur. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2023 sonuçlarında da Türkiye'nin performansını artıran ülkelerden olması memnuniyet vericidir. Bunlar sorunlarımız olmadığı anlamına gelmiyor. Ama sağladığımız ilerlemeyi de görmemiz lazım. Sorunlar her zaman olacak. Bu sorunlarla da uğraşmaya, bunları çözüp daha iyiye doğru gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Geçmişte ideolojik nedenlerle geri planda kalan mesleki eğitimin, yeniden güç kazanarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale gelmesinin, politikalarının öncelikli hedeflerinden olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde şekillenen vizyonumuz, mesleki eğitimi Türkiye'nin kalkınma sürecinde yeniden stratejik bir konuma taşımaktır. Bu doğrultuda, geçen sene uygulamaya geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni çok önemli bulduğumu ifade etmek isterim. İçeriğine baktığımız zaman, Türkiye'de mesleki eğitimin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, müfredatın güncellenmesi ve istihdama geçiş başta olmak üzere sektörle işbirliklerinin kurumsal yapıya kavuşturulması bu dönüşümün temel taşları olarak belirlenmiştir. Amacımız, 'Herkesin bir mesleği olmalı' ilkesini esas alarak, gençlerimizi hayata ve istihdama daha güçlü hazırlamak, ülkenin kalkınmasına doğrudan katkı sunan bir mesleki eğitim yapısı kurmaktır. Bu doğrultuda bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre okullar gibi yeni okul modellerini hayata geçirdik. Diğer taraftan, ülkemizin rekabet kapasitesini belirleyecek alanlarda dijital ve yeşil dönüşümü merkeze alan bir reform süreci sürdürüyoruz."
"Projeyle, gençlerimiz daha okul sıralarındayken geleceğin fabrikalarına adım atmış oluyorlar"
Yılmaz, atölye ve laboratuvarların sanal ve artırılmış gerçeklik imkanlarıyla güncellenerek öğrencilerin yapay zeka, robotik, otomasyon ve endüstriyel kalite kontrol gibi alanlarda yetiştirildiğini, bu kapsamda Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Yapay Zeka Uygulamaları ve Endüstriyel Kalite Kontrol Programlarını hayata geçirdiklerini, İŞKUR eliyle meslek lisesi mezunlarının istihdama daha hızlı katılması için destek mekanizmaları oluşturduklarını bildirdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin katkısıyla İŞKUR koordinasyonunda Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı uyguladıklarını ve bu programda gençlere günlük 850 liraya kadar ödeme yapıldığını belirten Yılmaz, meslek lisesi mezunu gençlere bu ödemenin yüzde 30 fazla yapıldığını, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında görev yapan eğiticilere de Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK mevzuatındaki ek ders ücretlerinin 15 katına kadar ücret ödenebilmesi yoluyla eğitimin niteliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Yılmaz, bugün tanıtımı gerçekleştirilen projenin, mesleki eğitimde yakalanan ivmeyi dijital çağın imkanlarıyla birleştiren ve bu alanda yürütülen reform sürecine güçlü bir yön tayin eden öncü bir uygulama niteliğinde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dijital ikiz teknolojisi, üretim süreçlerinin dijital ortamda bire bir simülasyonunu mümkün kılan, riskleri azaltan, karar mekanizmalarını güçlendiren üst düzey bir teknoloji olarak eğitimde yeni bir kapı aralıyor. Öğrencilerimizin, makineleri işletebilen, süreçleri analiz edebilen, veriyi okuyabilen, problem çözme kabiliyeti yüksek, üretim süreçlerinin arkasındaki mantığı kavrayabilen bireyler olmasını amaçlıyoruz. Bir anlamda bu projeyle, gençlerimiz daha okul sıralarındayken geleceğin fabrikalarına adım atmış oluyorlar. Bu yaklaşım, öğrenmeyi güvenli, tekrarlanabilir ve tüm bölgelere eşit şekilde erişilebilir kıldığı için özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler açısından kritik bir fırsat sunmaktadır. Yapay zeka, diğer teknolojiler bunlar çok güzel. Ama biz bunları bütün topluma yayamazsak, ülkemizin dört bir yanına yaygınlaştıramazsak bu teknolojiler sosyal eşitsizlikleri artırabilir, sosyal adaleti, dengeyi bozabilir. Eğitim sistemine bu teknolojilerin entegrasyonu bu anlamda çok kıymetli. Böylece aslında bütün topluma bu teknolojileri yaymış hem fırsat eşitliğine katkıda bulunuyoruz hem de sosyal adalete."
"Mesleki eğitimde kalıcı etkiyi oluşturan asıl unsur öğretmen"
Yılmaz, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun'daki okulların bu proje için pilot iller olarak seçildiğini, projenin önce bu illerde uygulanacağını ve sonuçlarını göreceklerini, ardından 81 ile bu projeyi yaygınlaştıracaklarını belirtti.
Bu sürecin yalnızca bir teknoloji kurulumdan ibaret olmadığına dikkati çeken Yılmaz, "Çünkü mesleki eğitimde kalıcı etkiyi oluşturan asıl unsur öğretmen. Dolayısıyla öğretmenlerimizin eğitimi de bu projede merkezi bir konuma sahip. Öğretmenin nasıl seçildiği, nasıl motive edildiği, diğer öğretmenlerle olan ilişkileri, okul yönetimleri, dolayısıyla öğretmen iyi konumlandığı zaman diğer tüm faktörleri aşan bir etkide bulunuyor. Tabiri caizse iyi bir öğretmen çadırda da olsa, en zorlu koşullarda da olsa iyi insan yetiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, bu bakımdan projede öğretmenlerin merkeze alınmasını takdirle karşıladığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Mesleki eğitim mutlaka daha fazla desteklememiz gereken bir alan. Yeterince prestijli hale getiremiyoruz mesleki eğitimi. Burada, bütün topluma bir görev düştüğüne inanıyorum. Özellikle ailelere çağrı yapmak istiyorum. Lütfen mesleki eğitimin değerini bilerek yönlendirin çocuklarınızı. Aileden başlıyor bu iş. Aslında aileler çocuklarının geleceği için mesleki eğitimi daha ön plana alsalar birçok mesele kendiliğinden çözülecek. Hiçbir beceri kazanmamış, sadece teorik eğitim görmüş çocuklarımızın iş de bulamazlarsa yaşayacakları sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla beceri kazanma meselesi çok daha önemli hale gelecek önümüzdeki dönemlerde. Yapay zekanın, yeni teknolojilerin geliştiği ortamlarda becerisi olan insanlar çok daha avantajlı bir konuma yükselmiş olacaklar."
Gençlerin kendileri için en değerli varlıklar olduğunu ifade eden Yılmaz, gençler ne kadar iyi yetişirse Türkiye Yüzyılı dedikleri ideali o kadar güçlü bir şekilde hayata geçireceklerini, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında geçmişe yakışır bir şekilde çok daha yüksek bir noktaya ülkeyi taşıma idealleri olduğunu ve bunu da gençlerle yapacaklarını söyledi.
Yılmaz, yeni yöntemlerle meslek eğitimini daha fazla yaygınlaştırmak, prestijini yükseltmek için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirterek, programda emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Konuşmasının ardından Yılmaz'a, Milli Eğitim Bakanı Tekin tarafından plaket takdim edildi.
Programın ardından Yılmaz ve Bakan Tekin, okuldaki atölyeleri gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Dijital İkiz Atölyeleri Projesi
Bakan Tekin, 10 pilot okulda hayata geçirdikleri dijital ikiz altyapısı sayesinde her bir makineyi, tezgahı ve iş sürecini bire bir dijital ortama taşıdıklarını, öğrencilere gerçek bir makinede yapabilecekleri bütün işlemleri tamamen güvenli bir zeminde tecrübe etme imkanı sunduklarını söyledi.
Normal şartlarda 4 yıla yayılan mesleki beceri kazanımlarının, yoğunlaştırılmış bir programla 4-6 ay içinde pekiştirilebildiğini kaydeden Tekin, "Pilot uygulamalarda CNC, elektrik-elektronik ve motorlu araçlar alanlarında öğrencilerimizin ilk bir haftada, klasik uygulama düzeninde 2-3 ayda ulaşılan beceri seviyesine erişebildiğini tespit ettik. Hata yapma endişesi azaldığı için uygulama iştahı belirgin biçimde artıyor, öğretmenlerimiz de sınıf içi uygulamayı çok daha etkin biçimde yönetebiliyor." diye konuştu.
Tekin, dijital ikiz altyapısının, her bir öğrencinin hangi beceriyi hangi düzeyde gerçekleştirdiğini, hangi aşamada zorlandığını, hangi senaryoda gelişme gösterdiğini anlık olarak kaydedebildiğini, böylece öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin kanıta dayalı biçimde takip edilerek, geri bildirim üretme imkanı verdiğini anlattı.
Bu altyapıyı okul çağındaki gençlerin yanı sıra halk eğitim merkezleri ve belediyeler üzerinden yürütülecek yetişkin eğitimlerinde yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme süreçlerinde de kullanmayı planladıklarını belirten Tekin, "Dijital ikiz atölyelerinin, üretim planlamasından bakım süreçlerine, AR-GE çalışmalarından kalite kontrole kadar pek çok alanda işletmelerle ortak dil kurabilen güçlü bir ortak çalışma zemini haline gelmesini hedefliyoruz. Böylece mesleki ve teknik eğitim, hem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hem de ülkemizin üretim hikayesinin taşıyıcı sütunlarından biri olarak yerini daha da sağlamlaştırmış oluyor." dedi.
Tekin, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.
Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.