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KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Sefa Şahin   | 29.07.2021
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 7 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2. Oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ve 3. Oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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