Dolar
28.98
Euro
31.24
Altın
2,028.82
ETH/USDT
2,355.80
BTC/USDT
43,240.00
BIST 100
7,963.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 10 Aralık'ta yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 10 Aralık'ta yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2023-İSG/2) 42 bin 53 kişi başvurdu.

Orhan Onur Gemici  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 10 Aralık'ta yapılacak

Ankara

ÖSYM'nin açıklamasına göre, İSG/2 10 Aralık Pazar günü, 17 il ve 18 sınav merkezinde, 125 bina ve 1864 salonda yapılacak.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 5 bin 778 kişi görev alacak. Adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Sınava 42 bin 53 kişi katılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak, 11.30'da sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 20 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 3 Ocak 2024'te açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te
Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında karar açıklandı
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda suç örgütü çökertildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı

Benzer haberler

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 10 Aralık'ta yapılacak

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 10 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapıldı

e-YDS sonuçları açıklandı

e-YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM hafta sonu e-YDS ve 2023-Kaymakamlık sınavlarını düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu e-YDS ve 2023-Kaymakamlık sınavlarını düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet