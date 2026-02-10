Dolar
Gündem

Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi

Gümüşhane'de anne ayı ve yavrusu karlı arazide yiyecek ararken kayda alındı.

Sinan Uçar  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Gümüşhane'de karlı arazide yiyecek arayan anne ayı ve yavrusu görüntülendi

Gümüşhane

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dağlık alanda yiyecek arayan anne ayı ve yavrusunun Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince çekilen görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, "Günün sorusu yaban hayatından geliyor! Bu anne ve yavrusunun karlar üzerindeki bu huzurlu ama şaşırtıcı yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevsimleri şaşırdılar, erken uyandılar? Bu kışı hiç uyumadan geçirdiler? Sizce hangisi?" ifadeleri yer aldı.

Görüntülerde, anne ayı ve yavrusunun karlı arazide yiyecek aradığı görülüyor.

