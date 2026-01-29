Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta yapılacak e-TEP/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
