Gündem

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta yapılacak e-TEP/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

