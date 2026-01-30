Dolar
43.50
Euro
51.97
Altın
5,111.14
ETH/USDT
2,741.00
BTC/USDT
82,809.00
BIST 100
13,718.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/1), yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek

Ankara

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 salonda uygulanacak sınav için 584 aday başvurdu. Sınavda, emniyet görevlileri dahil 208 kişi görev yapacak.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak ve iki oturum ile dört bölümden (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) oluşan e-TEP, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve günümüz koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek.

27 Şubat'ta açıklanacak sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken, geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

"Uluslararası ölçekte marka uygulama"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP için uzun süreli hazırlık ve altyapı çalışması yürüttüklerini belirtti.

Ersoy, "ÖSYM'nin öz kaynakları ile hayata geçirilen bu uygulama için uzman arkadaşlarımız yoğun çalışma ve gayret gösterdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2026 Sınav Takvimi'nde 4 e-TEP bulunuyor. Adaylara kendi akademik ve mesleki planlamalarına uygun olarak sınava girme imkanı tanınmış olacak." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından geliştirilen e-TEP'in, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, küresel akademik ve mesleki beklentilere de yanıt veren bir yapı sunduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefleyen sınav, adayların yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte bir dil yeterlik belgesi olma potansiyelindedir. ÖSYM, uzun yıllara dayanan ölçme-değerlendirme deneyimini dijitalleşme ve küresel standartlarla birleştirerek uluslararası sınav uygulayıcıları arasında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda e-TEP, Türkiye'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki kurumsal kapasitesini uluslararası alanda görünür kılan stratejik bir kazanım niteliği taşıyor. Uygulama, Türkiye'nin uluslararası vizyonuna da büyük katkı sağlayacak. 2025 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan işbirliği protokolleri e-TEP'in çok sayıda ülkede gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: 500 Bin Konut Projesi, hayata geçirilmiş en büyük sosyal devlet projelerinden birisidir
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta muhataplarımıza aktardık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisi herhangi bir sektör değildir
Yasa dışı bahis soruşturmasında Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu
Denizli'de kolonya dökülmesi sonucu parlayan sobanın devrilme anı kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

e-YDS başvuruları başladı

TUS ve STS başvuruları başladı

TUS ve STS başvuruları başladı
2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YDUS 1. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet