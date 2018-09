Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılarak konuşma yaptı. ( Sinan Balcıkoca - Anadolu Ajansı )

BALIKESİR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim." dedi.

Kasapoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Yeni başlangıçların ne kadar heyecan verici olduğunu üniversite yıllarından çok iyi bildiğini belirten Kasapoğlu, "Bu ülkenin gelişmesine kendi imkanımızca katkılarda bulunmamız gerekiyor, hepimizin böyle öncelikli bir görevi var. Bizim hükümet olarak her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak hizmetleri, yatırımları gerçekleştirme sorumluluğumuz var. Değerli hocalarımızın yarınlarda ülkeyi emanet edeceğimiz bilgili, donanımlı, ahlaklı, ufku açık nesiller yetiştirme görevi var." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, çeyrek yüzyıllık birikim ve tecrübesiyle eğitim veren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin "Sen, umut ol" mottosunu çok önemsediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Evet, her birimiz tek tek, kendi potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde bu ülkenin geleceği için birer umut olmak mecburiyetindeyiz. İnanıyorum ki, bu şiar ve bu şuurla inşa edilecek bir eğitim anlayışı gençlerimizi her şeyden önce hakikatin talibi yapacaktır. İnsanlık tarihi boyunca nerede, ne zaman gerçekten bir ilerleme, bir zenginleşme yaşandıysa, bunu hakikati arayanlar gerçekleştirmiştir. Bizler de her şeyden önce hakikatin peşine düşeceğiz, insan olmanın şuuruna ermeye gayret edeceğiz. İnsanı odağına almayan bir ilerleme gayretinin, bugün dünyada nasıl tahripkar bir ihtirasa dönüştüğünü, insanlığı nasıl felaketlere sürüklediğini acı örnekleriyle görüyoruz. Evet, bizim kendi alanlarına damgalarını vuran bilim adamlarına, düşünürlere, sanatçılara, mühendislere, mimarlara, doktorlara, sanayicilere ihtiyacımız var ama hepsinden önce insana ihtiyacımız var. Yaşayan her canı aziz bilen, yaşayana yaratandan ötürü hürmet eden, muhabbet gösteren nesillere ihtiyacımız var. Elde ettiği gücü, imkanı, parayı, teknolojiyi insan için, insanlık için, adalet için, iyilik ve güzellik için kullanmanın bilincinde olan nesillere ihtiyacımız var. Bu bilinçle hareket eden, sorgulayan, düşünen, üreten bir gençlik, hem bu toprakların hem de bütün dünyanın umudu olacaktır."

"Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir"

Bahanelerin ardına gizlenmeden azimle çalışılması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Hiç merak etmeyin, sizlerin çalışmanız için gereken yeri, şartları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu, bizim görevimiz. Ne eksikse söyleyin, tamamlayalım, yeter ki siz gözlerinizi yeni Türkiye'nin büyük hedeflerinden bir an ayırmayın. Çünkü sizler kendinizi geliştirdikçe, zihinlerinizi, kalplerinizi büyüttükçe bu milletin umudu da çok büyüyecek." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin en acil ve en önemli meselesinin üretim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye ve gençliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'de en büyük kaynaklarımız eğitime ve üniversiteye ayrılmıştır, bunun kıymetini iyi bilelim. Üniversite öğrenciliği bilgi edinmenin yanı sıra dünyayı tanımak için bir ufuk eğitimidir. Üniversite eğitimi aynı zamanda ayağını bastığı zemini tanıma, yarın neler yapması gerektiğini bugünden öğrenme sürecidir. Bunun için gençlerimizin zihinlerinin, ruhlarının bağımlı ve vesayet altında olmaması gerekir. Başkası gençler adına düşünmemeli ve gençlerin kararlarını vermemelidir. Allah'ın insandan razı olacağı kulluk şekli de Allah'tan başkasına boyun eğmediğimiz bir kulluk anlayışıdır. Hepimiz birbirimizin hukukunu korumaya azami derecede özen gösterelim ve geleceği birlikte inşa edelim."

"Gençlerimizin hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz"

Bu ülkenin gençlerine daima inandığını ve güvendiğini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları bu inanç ve güven içinde, büyük bir gönül rahatlığı ile söylüyorum ama bu ülkede geçmişte de bu lafları söyleyenler çok oldu. Bir yandan kürsülerde gençlere güvendiklerini söylüyor, diğer yanda onları potansiyel bir tehlike olarak görüyor, önlerini kesiyorlardı. Darbelerle, vesayet rejimleriyle, yasaklarla akıllarınca bu gençlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasına karşı insafsızca, izansızca tedbirler aldılar. Biz göreve geldiğimizde dedik ki: Bu gençler Türkiye'nin en büyük gücüdür. Onların enerjileri, dinamizmleri, genç fikirleri, büyük hayalleri bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacak."

Kasapoğlu, Bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve faaliyetlerle gençlerin yanıbaşında olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanında sizin için inşa ettiğimiz gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, kamp ve spor tesislerimizle sizlere hizmet etme gayreti içindeyiz. Bunun için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Balıkesir'de ve Bandırma'da da 16 yıl içinde sizler için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik, çok güzel tesisler yaptık." dedi.

Balıkesir'de toplam kapasitesi 6 bin 634 olan 11 yurt binasının bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bu yurtlarımızı inşallah artıracağız. Hiçbir gencimizin, kardeşimizin dışarıda kalması, barınmayla ilgili bir sorun yaşamasına tahammülümüz yok. Hiçbir şebekenin ağına düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yurtlarımızı konforuyla huzuruyla hayata geçirdik. Kapasiteyi artırmak için elimizden gelen gayreti hızla devam ettireceğiz." diye konuştu.

"İstiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız"

Bakan Kasapoğlu, gençlere hitaben şunları ifade etti:

"Ülkemizin büyük atılımlar gerçekleştirerek yükselişe geçtiği şu dönemde yine bu ülkenin istikrarına, milletimizin birlik ve huzuruna kastedenler var. Böyle zamanlarda hepimize ama öncelikle de doğrudan hedef alınan gençlerimize büyük görevler düşüyor Yarınımızın teminatı olan siz sevgili gençlerimiz, milli mücadele ruhunun bayraktarlığını yapacak ve istiklalimizin yılmaz bekçileri olacaksınız. Oynanan algı oyunlarını, ekonomik saldırıları, yazılan kirli senaryoları uyanık kalarak, sağduyunuzu kaybetmeden, bilinçli bir şekilde göğüsleyerek boşa çıkaracaksınız. Bütün bu saldırılara karşı milli değerlerimize, istikrarımıza, birlik ve dirliğimize sahip çıkmak adına toplumsal bilinci artırmak üzere sizler de birer gönüllü olacaksınız. Başta 15 Temmuz olmak üzere bunun gibi nice saldırıyı Allah'a şükür bu birlik ve beraberlik ruhu ile aştık. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, çalışarak, inanarak, üreterek ülkemizi bize işaret edilen muasır medeniyetler seviyesinin üzerine birlikte taşıyacağız."

Öz güveni yüksek, çağın ihtiyaçlarına karşı bilinçli, maziye karşı da hürmet ve şuur sahibi bir gençliğin Türkiye'nin en temel gücü olacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Birlik ve beraberliğimizden zerrece taviz vermeden, birbirimize tutunarak ülkemizi hedeflerine taşımaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çok daha güçlü, çok daha aydınlık bir Türkiye için çalışmaya ve bu topraklarda kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin istikbalini aydınlatacak güneşin, gençliğimizin omuzlarında yükseleceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma Vapuru'nun maketi ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.