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Eğitim

Bakan Tekin'den öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" müjdesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" getirdiklerini bildirdi.

Esin Işık  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Bakan Tekin'den öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" müjdesi

Ankara

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.

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