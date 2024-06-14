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Eğitim

20 milyondan fazla öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 20 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Buğrahan Ayhan  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
20 milyondan fazla öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Ankara

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi.

Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Ayrıca bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karneler dağıtıldı.

Öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül 2024'te çalacak.

Ücretsiz yaz okulları

MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Zanaat atölyeleri

Ayrıca MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslar da açacak. Uygulama ile meslek liselerinin kapıları, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulmuş olacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulama, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak. Pilot uygulamanın, ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek.

Meslek liselerinde yürütülecek "zanaat atölyeleri" olarak da anılan yeni uygulama ile ortaokul öğrencilerinin de temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesi sağlanacak.

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