Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Filistin'de) İki devletli çözüm hayata geçerse biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:
"(Filistin'de) İki devletli çözüm hayata geçerse biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız.
Şarm El Şeyh’te atılan imzalar hem Gazze için hem de bölge için tarihiydi.
(Gazze) İki devletli çözüm hayata geçmezse bir müddet sonra tekrar bir savaş daha göreceğiz.
Soykırımın durması, İsrail’in yıllardır oluşturduğu ilüzyonun ortadan kalkmasıyla oldu.
Hedefimiz (Gazze) mutabakatın, insani yardımların devam etmesi, Filistinli bir heyetin Gazze’deki yönetimi devralması ve iki devletli çözüme doğru gidilmesi.
Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki; buna artık seyirci kalamayız."
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.