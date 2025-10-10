Dolar
logo
Gündem

AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını yeniden mahkemeye taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grubu, kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için yeniden mahkemeye başvurdu.

Hasan Hüseyin Kul  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını yeniden mahkemeye taşıdı

İstanbul

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, 11 Eylül'de İBB Meclisinde AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP'nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilen 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım indiriminin kaldırılması kararının iptali ve yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtı.

İstanbul İdare Mahkemesine sunulan başvuru dilekçesinde süreçle ilgili bazı bilgilere yer verildi.

Dilekçede, öğrencilerin kentteki ulaşımdan indirimli yararlandıkları belirtilerek, 13 Eylül 2020'de ise İBB Meclisinde verilen kararla 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanmasının sınırlandırıldığı, yalnızca yüzde 10 indirim hakkının tanındığı kaydedildi.

Bu düzenlemeye karşı AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz tarafından açılan iptal davası
sonucu İstanbul 2. İdare Mahkemesince, 11 Temmuz 2024'te kararın iptal edildiği belirtilen dilekçede, İBB Meclisinin 11 Eylül'deki oturumunda ise bu kararın uygulanması yerine iptal edilen hükmün devamı niteliğindeki yeni Meclis kararının alındığı vurgulandı.

Bu kararda, "30 yaşından gün almış öğrencilerden yüksek lisans ve üstü eğitim görenler, aktif şekilde eğitim gördüklerini ve sosyal güvenlik kurumu bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi/ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." ifadesine yer verildiği bildirilen dilekçede, bu kararın da önceki gibi "adil dengeyi zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu" kaydedildi.

Dilekçede, bunun hukuka aykırı olduğu belirtilerek, İBB Meclisi kararının iptalinin yanı sıra yargılama süresince aynı kararın yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Süreç

İBB Meclisinde 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar verilmişti.

AK Parti Grubu tarafından yargıya taşınan uygulama, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edilmişti.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunda İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşülmüştü.

Bu kapsamda, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edilmişti.

Yönetmelik revizesinde 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirilmişti.

AK Parti Grubu'nun "hayır" oyu verdiği gündem maddesi, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
