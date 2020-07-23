Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,890.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı.

Lejla Biogradlija   | 23.07.2020
Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

Zagreb

Hırvatistan Futbol Federasyonundan (HNS) yapılan açıklamada, 2017'den bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı başarıyla çalıştıran teknik adamın sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "Dalic'i yeni dönemde zorlu görevler bekliyor. UEFA Uluslar Ligi ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri bunların en önemlileri." ifadelerine yer verildi.

HNS Başkanı Davor Suker, Dalic ile devam etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Dalic, karşılıklı anlaşmada son derece kolay anlaşılır bir kişilik. Bir kez daha bizi seçtiği için çok mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'na final oynatan teknik direktör Dalic de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçlarla beraber milli takımı 2022'ye kadar çalıştıracağını belirterek, "Her zaman söylerim, kendi ülkenin takımını çalıştırmak gibisi yok. Hırslıyım, hedeflerimiz var. Gururluyum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

Benzer haberler

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

TFF 1. Lig'de 127 yabancı oyuncu forma şansı buldu

Mert Günok, Medipol Başakşehir kalesine duvar ördü

TFF 2. Lig'de play-off finalistleri yarın belli olacak

TFF 2. Lig'de play-off finalistleri yarın belli olacak
Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda
Süper Lig'de perde kapanıyor

Süper Lig'de perde kapanıyor