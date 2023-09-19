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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunun maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunun maç programı belirlendi.

Bozhan Memiş  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunun maç programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 26-28 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

26 Eylül Salı:

14.00 Edirnespor-Çorlu 1947 Spor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor (Muş Şehir)

15.00 Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Çatalca İzzettin)

17.30 Bornova 1877-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

27 Eylül Çarşamba:

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu (Stadı henüz belli değil)

14.00 Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor (21 Kasım)

14.00 Kars 36 Spor-Doğu Bayazıt Futbol SK (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

14.00 Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor (Çarşamba Şehir)

14.00 12 Bingölspor-23 Elazığ FK (Bingöl Şehir)

14.30 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu (Burdur Gazi Atatürk)

14.30 Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor (Kumluca İlçe)

14.30 Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK (Stadı henüz belli değil)

14.30 1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor (Osman Gazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Turgutluspor-Aliağa Futbol (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor (Minareli Çavuş Yıldırım Spor Tesisleri)

15.00 Bigaspor-Bilecik 1969 Spor (Çanakkale İlyas Bayram)

15.00 Gölcükspor-Bartınspor (Gölcük İhsaniye)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği (Sapanca Atatürk)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Sultanbeyli Gölet)

15.00 Silivrispor-Ergene Velimeşespor (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

17.30 Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler (Alsancak Mustafa Denizli)

28 Eylül Perşembe:

13.00 Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor (Arguvan İlçe)

15.30 Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK (Tarsus İlçe)

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