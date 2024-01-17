Dolar
30.14
Euro
32.73
Altın
2,022.25
ETH/USDT
2,544.00
BTC/USDT
42,576.00
BIST 100
8,021.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Fatih Erel  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

İstanbul

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

RAMS Başakşehir, kupada son 16 turuna yükseldi

Trabzonspor altyapıdan örnek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor

Trabzonspor altyapıdan örnek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor
Dursun Özbek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında Icardi'yi tercih etti

Dursun Özbek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında Icardi'yi tercih etti
Sinan Kaloğlu'ndan Gençlerbirliği camiasına çağrı: Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var

Sinan Kaloğlu'ndan Gençlerbirliği camiasına çağrı: Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet