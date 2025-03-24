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Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri finalinde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Fatih Erel  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

İstanbul

Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılacak.

Japonya, AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmuştu.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika, ev sahibi olarak Dünya Kupası'na katılan ülkeler arasında yer alacak.

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