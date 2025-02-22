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Vincic, Süper Lig'de maç yöneten 136'ncı yabancı hakem olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin idaresine atanan Slavko Vincic, Süper Lig'de görev yapan 136'ncı yabancı hakem olacak.

Eyüp Karakuş  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Vincic, Süper Lig'de maç yöneten 136'ncı yabancı hakem olacak

İstanbul

Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaptı.

Bu hakemler, 12 sezonda toplam 346 Süper Lig maçında düdük çaldı.

- Süper Lig'in ilk yılında sadece final maçları yabancılara açıldı

Süper Lig'in ilk sezonunda takımlar iki grup halinde yarıştı ve grup liderleri, şampiyonluk için iki final maçına çıktı.

Grup maçlarının tamamı Türk hakemlerince yönetilirken, final müsabakaları için yurt dışından hakemler getirildi.

TFF, akabindeki 3 yılda toplamda 15 müsabaka için yabancı hakem atamasına başvurdu.

- 1962-1963 sezonundan itibaren yabancı hakeme rağbet arttı

Süper Lig'in ilk dört sezonunda toplam 17 maç yabancı hakemlere teslim edilirken, sadece 1962-1963 sezonunda bu sayı 44'e yükseldi.

1963-1964'te yurt dışından sadece 5 hakem getirilse de sonraki sezonlar adeta tsunamiye döndü.

1964-1965'te 36, 1965-1966'da 51, 1966-1967'de 62 ve 1967-1968'de 41 maçta yabancılar düdük çaldı.

1968-1969 yılında rekora imza atan TFF, 63 müsabakayı yerli hakemlere kapattı.

1969-1970 sezonunda 27'ye düşen yabancı hakemlerin yönettiği maç sayısı, 1970-1971 sezonuyla birlikte tamamen bitti ve Türk hakemlerine dönüş yapıldı.

SÜPER LİG'DE YABANCI HAKEMLER



SEZON

MAÇ


1959

2


1959-60

11


1960-61

3


1961-62

1


1962-63

44


1963-64

5


1964-65

36


1965-66

51


1966-67

62


1967-68

41


1968-69

63


1969-70

27


En fazla ithalat Almanya'dan gerçekleşti

Yurt dışından getirilen hakemler içinde en fazla görev alanlar, 108 karşılaşmayla Almanlar oldu.

Almanya'yı 55 müsabakayla Avusturya ve 48 maçla İsviçre takip etti.

1959 ila 1970 yıllarında Süper Lig'de görev yapan yabancı hakemlerin, ülkelerine göre dağılımı ve maç sayıları şöyle:

ÜLKE

HAKEM SAYISI

MAÇ SAYISI

Almanya

35

108

Avusturya

19

55

İsviçre

15

48

Romanya

13

41

Bulgaristan

14

35

İtalya

11

20

Yunanistan

10

13

Yugoslavya

3

5

Çekoslovakya

3

5

Macaristan

4

5

Belçika

2

3

Fransa

2

3

İsrail

3

3

Arnavutluk

1

2

Tam 20 bin gün sonra yabancı hakem maç yönetecek

Süper Lig'de en son 24 Mayıs 1970'te yabancı hakem sahne aldı.

Ligin bitimine bir hafta kala Göztepe ile Ankara Demirspor arasında yapılan müsabakada düdük üfleyen Alman Gerd Henning, Türkiye'de maç yöneten en son yabancı hakemdi.

Süper Lig, bu maçtan tam 20 bin gün sonra yabancı hakemlere yeniden kapılarını açacak.

Sloven hakem Slavko Vincic, hafta başında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 55 sene sonra bir ilke imza atacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 18'inci kez yabancıya emanet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbiler için daha önce 17 kez yurt dışından hakem getirildi.

1959'dan 1970'e kadar geçen 12 sezonda iki takım toplam 24 kez kozlarını paylaştı.

Bu maçların 7'sini Türk hakemler yönetirken, 17 müsabaka 9 farklı ülkeden hakemlere emanet edildi.

Her iki takımın 5'er galibiyet aldığı, Fenerbahçe'nin 18, Galatasaray'ın 14 gol attığı karşılaşmaların tarihleri ve hakemleri şöyle:

SEZON

TARİH

MAÇ

HAKEM

1959

10.06.1959

G.Saray 1-0 F.Bahçe

Markovic (Yugoslavya)

1959

14.06.1959

F.Bahçe 4-0 G.Saray

Francesco Liverani (İtalya)

1959-60

13.04.1960

G.Saray 2-1 F.Bahçe

Vilmos Hernadi (Macaristan)

1960-61

25.06.1961

G.Saray 2-1 F.Bahçe

Yordan Tokov (Bulgaristan)

1962-63

24.04.1963

G.Saray 0-0 F.Bahçe

Luciano Politano (İtalya)

1962-63

19.06.1963

F.Bahçe 1-1 G.Saray

Luciano Politano (İtalya)

1963-64

01.12.1963

G.Saray 0-0 F.Bahçe

Richard Kekely (Avusturya)

1964-65

03.01.1965

G.Saray 1-1 F.Bahçe

Bruno De Marchi (İtalya)

1964-65

21.03.1965

F.Bahçe 1-1 G.Saray

Octavian Costa (Romanya)

1965-66

05.12.1965

G.Saray 2-0 F.Bahçe

Joseph Heimann (İsviçre)

1965-66

27.02.1966

F.Bahçe 0-0 G.Saray

Helmut Köhler (Almanya)

1966-67

13.11.1966

F.Bahçe 0-2 G.Saray

Johannes Malka (Almanya)

1966-67

02.04.1967

G.Saray 1-3 F.Bahçe

Günther Baumgaertel (Almanya)

1967-68

03.03.1968

F.Bahçe 3-0 G.Saray

Franz Wöhrer (Avusturya)

1968-69

17.11.1968

G.Saray 1-1 F.Bahçe

Vaclav Davidek (Çekoslovakya)

1968-69

06.04.1969

F.Bahçe 1-0 G.Saray

Gian Vacchini (İtalya)

1969-70

26.04.1970

F.Bahçe 1-0 G.Saray

Alois Kessler (Avusturya)


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