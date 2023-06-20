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Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Ümit Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti Fotoğraf: İslam Yakut - AA

İstanbul

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Milliler, karşılaşmaya Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Ravil Tagir, Yasin Özcan, Göktan Gürpüz, Cem Türkmen, Aksel Baran Potur, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Enis Destan ilk 11'iyle çıktı. Mücadelenin 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ravil Tagir'in yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

Ay yıldızlılarda teknik direktör Levent Sürme, ikinci yarıda Metehan Baltacı, Kazımcan Karataş, Erencan Yardımcı, Ayberk Karapo ve Arif Kocaman'a forma şansı verdi.

Türkiye, Ilinkovic (kendi kalesine), 50. dakikada Ömer Bayram, 80. dakikada (Penaltıdan) ve 86. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Bosna Hersek'in tek golünü 25. dakikada Cavic attı.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve teknik direktör Recap Uçar da izledi.


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