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Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

Ukrayna'nın, üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın dahil olduğu ülke haritası bulunan EURO 2020 forması hazırlaması, iki ülke arasında krize neden oldu.

Talha Yavuz   | 08.06.2021
Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

Kiev

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURO 2020) özel bir formayla katılacaklarını açıkladı.

Bölünmez vatanın simgesi olarak tüm şehirlerin yer aldığı formanın üzerinde ayrıca "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getiren Pavelko, Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yeni dizaynı çok beğendiğini, formayı protesto edenlere cevap olarak, ulusal sembollerine hakarete müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Rusya'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetti.

Zaharova ayrıca, formadaki sloganların da Nazilerin savaş naralarını andırdığını savundu.


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