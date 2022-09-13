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UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e para cezası

Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'e UEFA'nın başlattığı disiplin soruşturmaları sonucu çeşitli para cezaları verildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.09.2022
UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e para cezası

Ankara

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) toplantısında alınan kararlar, UEFA'nın internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, Fenerbahçe'ye, Austria Wien'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında, meşale yakma (54 bin 250 avro) ve sahaya girme (10 bin avro) suçlarından toplam 64 bin 250 avro para cezası verildi.

Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Kopenhag ile oynadığı iki karşılaşma için de ceza kesildi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta sahaya madde atılması (35 bin avro), santranın geç yapılması (15 bin avro), deplasmandaki mücadelede ise sahaya girilmesi (5000 avro) ve meşale yakılması (2500 avro) nedeniyle toplam 57 bin 500 avro ceza aldı.

Demir Grup Sivasspor, Malmö'yü ağırladığı UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanşında sahaya madde atılması (30 bin avro), santranın geç yapılması (15 bin avro) ve meşale yakılması (1500 avro) yüzünden toplam 46 bin 500 avro cezaya çarptırıldı.

Medipol Başakşehir'e ise Antwerp ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu rövanşında meşale yakıldığı gerekçesiyle 1000 avro para cezası verildi.

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