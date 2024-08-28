UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Salzburg, rakiplerini eleyerek gruplara kalmayı başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.
Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.