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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Salzburg, rakiplerini eleyerek gruplara kalmayı başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı.

Bozhan Memiş  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag ve Salzburg, rakiplerini eleyerek gruplara kalmayı başardı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

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