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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.06.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi

Ankara

İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)

Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)

Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)

Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)

HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)

Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)

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