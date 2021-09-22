Dolar
8.64
Euro
10.13
Altın
1,776.49
ETH/USDT
3,025.10
BTC/USDT
43,155.00
BIST 100
1,407.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

UEFA, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması teklifiyle ilgili endişelerinin olduğunu ve konunun geniş çaplı istişare gerektirdiğini belirtti.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.09.2021
UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, milli takımlar düzeyindeki maç takviminde düzenlemeye gidilmesi, bu sayede de her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanması fikri hakkında ciddi çekincelerinin bulunduğu vurgulandı.

Turnuvaların daha sık düzenlenmesinin sözde faydaları hakkında asılsız promosyon sloganları atmanın yararının olmadığı kaydedilerek, "UEFA ve ona bağlı 55 üye federasyon, 14 Eylül'de planın etkisiyle ilgili endişelerini dile getirebilmek için FIFA'dan özel bir toplantı düzenlemesini istedi. UEFA ve 55 üye federasyonu, bugüne kadar FIFA'dan bu talebe ilişkin bir yanıt almamıştır." denildi.

Planın oluşturduğu potansiyel tehlikeler 4 maddede anlatıldı:

"Dört yılda bir gerçekleşmesinin FIFA Dünya Kupası'na kattığı esrarlı havanın ortadan kalkması ve farklı nesillerin birlikte büyüdüğü turnuvanın değerinin düşmesi.

Düzenli oynanan maçların büyük turnuvalarla değiştirilmesi sonucu zayıf milli takımların önündeki sportif fırsatların azalması.

Daha uzun dinlenme periyotları yerine her yaz yüksek yoğunluklu karşılaşmalara katılmak zorunda kalacak oyuncular için sürdürülebilirlik riski.

En iyi erkek etkinliklerinin sık yapılması yüzünden kadın turnuvalarının gölgede kalması."

FIFA, küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı plan doğrultusunda, kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi konusunu görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü çevrim içi toplanacak.

Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyenler için hayat pahalılaşacak
ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
Hava kirliliği Kovid-19'a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor

Benzer haberler

UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

Muhammet Demir Süper Lig'de bilinen en erken gole imza attı

Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedefliyor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı hedefliyor
Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı
Balotelli, Beşiktaş maçındaki hareketiyle dünya basınının gündeminde

Balotelli, Beşiktaş maçındaki hareketiyle dünya basınının gündeminde