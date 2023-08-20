Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,672.60
BTC/USDT
26,148.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da “Ünye Müftülüğü Hizmet Binası ve 15 Eserin Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

Ankara

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan AEK, 19 Ağustos'a ertelenen iç saha maçından 2-2 beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti
Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti
Kut'ül Amare Kahramanı: Halil Kut
Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı

UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in hedefi kupalar kazanmak

Messi, Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nı kazandı

Messi, Inter Miami formasıyla Ligler Kupası'nı kazandı
Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak

Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü ile İstanbul'da karşılaşacak
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet