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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.12.2020
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Ankara

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


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Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.

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