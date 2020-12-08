UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Ankara
Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.
Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.