UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 6 grupta 8 maç yapıldı.
Istanbul
H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fransa'nın Monaco takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre): 5-0
C Grubu
Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
D Grubu
Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç): 1-0
E Grubu
Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova): 3-0
F Grubu
Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-2
H Grubu
Trabzonspor - Monaco (Fransa): 4-0
Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
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