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UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

Fatih Erel  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde 1. eleme turunda 16 takımın yer aldığı 8 eşleşme belli oldu.

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Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanşlar ise 17 Temmuz'da oynanacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek.

Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil olacak.

Organizasyonda 1. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova)

Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya)

Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

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