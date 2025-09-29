Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı

Eski futbolcu Mesut Özil, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine (UEFA) "KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kaldırılmalı" çağrısında bulundu.

Mehmet Kemal Firik  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Lefkoşa

Özil, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki kabulde Tatar, egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm politikasının hayata geçmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılı olmalarına rağmen ambargo ve izolasyonlar nedeniyle büyük haksızlığa uğradıklarını vurgulayarak, bunun bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi.

Tatar, Özil'e Kıbrıs meselesi konusunda bilgi vererek, ortaya koyduğu 2 devletli çözüm siyasetini Türkiye ile birlikte yürüttüklerini kaydetti.

Eski futbolcu Özil de Tatar'ın Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm formülüne destek vererek, Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de açacağı spor akademisinin ileride bir benzerinin KKTC'de de kurulabileceğine dikkati çeken Özil, Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarının anlamsız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KKTC'li sporculara uygulanan ambargo kalkmalı. Kıbrıslı Türk sporcuların başarıları göz ardı edilmemeli. KKTC'li gençlere destek olunmalı. Bu aşılması gereken önemli bir adımdır. FIFA ve UEFA gibi uluslararası spor kuruluşları bu konuda adım atmalıdır."

Kabulde Özil, İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler’i telefonla arayarak, onun selamlarını Tatar’a iletti.

Özil'den KTFF'ye ziyaret

Türk futbolcu Özil, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu (KTFF) ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ile görüştü.

Başkan Sertoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Mesut Özil'i Gazimağusa kentinde oynanacak Mağusa Türk Gücü-Cihangir maçına davet etti. Özil de başkan Sertoğlu'nun davetine icabet edeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Mesut Özil'e KKTC için üretilen milli takım forması hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüştü

KKTC ziyareti kapsamında genç ve çocuklarla buluşma etkinliğine katılan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Real Madrid’de forma giyen Arda Güler’i telefonla arayarak onların selamlarını Kıbrıslı çocuklara iletti.

Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum
500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği
Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

