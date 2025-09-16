Dolar
Samsun’un Tekkeköy ilçesi’ndeki kereste fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için organizasyon incelemeleri başladı

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'nda incelemelerde bulunarak organizasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 Mayıs 2026'da oynanacak final için UEFA temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü yetkililerinin Beşiktaş Park Stadı'ndaki toplantısında takımların kalacakları oteller, kullanacakları antrenman sahaları, güvenlik uygulamaları, taraftar ve medya alanları ile şehir içi ulaşım planları gözden geçirildi.

Heyetler, finale ev sahipliği yapacak statta soyunma odaları, koridorlar, otoparklar, canlı yayın alanları, tribünler, VIP tribünü, koltuklar, saha ve stadın çevresinde incelemelerde bulunuldu.

İncelemeler, 19 Eylül'de sona erecek.

