Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,689.00
BTC/USDT
69,350.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında yarın Polonya'ya konuk olacak

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak Polonya-Türkiye müsabakası, TSİ 21.45'te başlayacak.

Hilmi Sever  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında yarın Polonya'ya konuk olacak

Poznan

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

EURO 2024'te Türkiye F, Polonya D Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

Aday kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadro, 7 Haziran'da 26 kişiye düştü ve Türkiye'nin EURO 2024'te mücadele edeceği nihai aday kadro UEFA'ya gönderildi.

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi
Bitlis'te otobüs ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi başladı

Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında yarın Polonya'ya konuk olacak

EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı için özel şarkı: "Türkiye'm"

Milli futbolcu Can Uzun, EURO 2024 kadrosuna alınmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor

Milli futbolcu Can Uzun, EURO 2024 kadrosuna alınmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu: Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği bizim için çok önemli

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu: Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği bizim için çok önemli
Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak

Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet