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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Trabzonspor, play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak.

Doga Kirmizioglu   | 15.08.2019
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Ankara

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

  • Trabzonspor Avrupa'da turladı

Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

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