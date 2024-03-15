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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde büyük maçlarda başa baş mücadele etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda genel olarak başa baş sonuçlar aldı.

Selçuk Kılıç  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde büyük maçlarda başa baş mücadele etti

Trabzon

Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

Bu sezon sadece Fenerbahçe'yi yendi

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
2020-2021Trabzonspor-Galatasaray0-2
2020-2021Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2020-2021Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
2020-2021Galatasaray-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Galatasaray2-2
2021-2022Trabzonspor-Fenerbahçe3-1
2021-2022Beşiktaş-Trabzonspor1-2
2021-2022Galatasaray-Trabzonspor1-2
2021-2022Fenerbahçe-Trabzonspor1-1
2021-2022Trabzonspor-Beşiktaş1-1
2022-2023Trabzonspor-Galatasaray0-0
2022-2023Beşiktaş-Trabzonspor2-2
2022-2023Trabzonspor-Fenerbahçe2-0
2022-2023Galatasaray-Trabzonspor2-1
2023-2024Fenerbahçe-Trabzonspor2-3
2023-2024Trabzonspor-Galatasaray1-5
2023-2024Beşiktaş-Trabzonspor2-0


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